Bruno de Carvalho anuncia saída do Facebook

Bruno de Carvalho, o presidente do Sporting, voltou ao Facebook na manhã desta segunda-feira, anunciando que vai abandonar a rede social. "Que este meu afastamento do facebook seja a vossa felicidade…", escreveu o dirigente.



O presidente leonino começa o texto publicado na rede social dizendo que "a vida tem coisas engraçadas", lembrando depois que este domingo, Jaime Marta Soares lhe dava "palmadinhas nas costas" e que lhe desejava as melhoras, desejando que aquele fosse um bom dia para si e a sua família (Bruno de Carvalho anunciou que iria ter uma filha esta segunda-feira).



O presidente queixa-se depois: "Os males do mundo, para os Sportinguistas, são os meus facebooks...", enlencando depois aquilo que coinsidera ter feito de positivo através das publicações nas redes sociais, quer a nível interno quer contra os adversários: "Quais? Aqueles que denunciaram os vouchers? Que conseguiram a consagração de Peyroteo? Os que denunciaram corruptos? Os que contribuiram para o fim dos fundos ou a introdução das novas tecnologias no futebol? Aqueles em que dei o corpo às balas por tudo neste Clube? Os em que exijo os nossos 22 Títulos de Campeões Nacionais? Aqueles em que, com factos, denuncio situações gravíssimas que se vivem dentro e fora do Clube?"



O presidente desabafa depois: "Eu não quero mais enxovalhos em prol de quem não merece. Querem viver na ignorância e sem defesa à altura das necessidades do nosso Clube? Se o Sporting CP fica mais forte desta forma, seja feita a vontade da maioria. Para mim ficará a missão de gerir o Clube da forma que acham melhor. Erradíssima, mas o Clube é vosso", sublinha o dirigente.



Bruno de Carvalho vaticina depois o que irá acontecer no Sporting sem as suas comunicações via Facebook: "Vamos, aos poucos, ser novamente um Clube submisso, calado, sem expressão e sem voz", dizendo que o clube irá perder a voz incómoda "que se opõe, com frontalidade, contra tudo e contra todos".



O presidente escreve depois: "Vamos novamente perder todo o respeito que, aos poucos, estávamos a ganhar em alguma comunicação social e em muitos Stackholders [sic]".



Entre as consequências que adivinha, o presidente do Sporting diz que "quando [os jogadores] quiserem sair é fácil, fazem um Instagram e recebem uma ovação de pé", passando a "ganharem" ao seu presidente.

"Não cedo um milímetro no meu amor a este Clube, à sua defesa", escreve BdC dizendo ainda: "mas para mim terminou de vez esta guerra surda de vos querer manter informados pelo meu único canal de informação próprio, o meu Facebook".

Que este meu afastamento do Facebook seja a vossa felicidade! E eu que sempre julguei que seria o sermos campeões em tudo. Ingénuo!"





Bruno de Carvalho conclui a publicação avisando: "Quinta-Feira lá nos veremos, com assobios mas sem insultos. Eu quero é que o Sporting CP ganhe o resto... O resto é isso mesmo, efémero..."





Leia abaixo toda a publicação:

A vida tem coisas engraçadas!

Ontem, o Jaime Soares dava-me palmadinhas nas costas, e desejava-me as melhoras e que hoje fosse um dia muito bom para mim e para a "Joaninha". De repente, o poder caiu na rua e já veio atraiçoar quem sempre o defendeu. E colocou em perigo coisas importantíssimas da SAD.

Os males do mundo, para os Sportinguistas, são os meus facebooks...