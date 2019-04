Os leões começaram logo a ganhar na primeira parte, aos 12 minutos. Luiz Phellype, Bruno Fernandes e Wendel marcaram pelos leões, que se isolam no terceiro lugar do campeonato.

O Sporting isola-se no terceiro lugar da tabela classificativa com a vitória sobre o Rio Ave este domingo: os leõs venceram o clube de Vila do Conde por 3-0.



Luiz Phellype inaugurou o marcador aos 12 minutos. Ainda na primeira parte, Bruno Fernandes marcou certeiro da marca de grande penalidade e Wendel ampliou o resultado logo após o intervalo.



A equipa de Marcel Keizer somou assim a sua quinta vitória consecutiva no campeonato.



O Benfica venceu também este domingo o Feirense por 4-1, ficando em igualdade pontual com o FC Porto (69 pontos).