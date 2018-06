Em comunicado, clube verde e branco revela negociações com três jogadores.

O Sporting divulgou esta quarta-feira a constituição do plantel atual da equipa A, revelando faltar "eventuais alterações com possíveis rescisões, vendas e compras - neste momento estão 3 jogadores em negociação para entrada".



Leia aqui o comunicado na íntegra:



"No seguimento das informações prestadas ontem sobre a equipa principal e sub-23 queremos informar o Universo Sportinguista do seguinte:



1. Plantel actual equipa A (faltando aqui eventuais alterações com possíveis rescisões, vendas e compras - neste momento estão 3 jogadores em negociação para entrada)



Guarda-redes

Max, Sallin, (Novo)



Laterais direitos

Piccini, Ristovsky e Bruno Gaspar



Laterais esquerdos

Lumor, Jefferson, Jonathan e Fábio - a negociar



Defesas centrais

Coates, Marcelo, André Pinto e Mathieu



Médios

Petrovic, Misic, Palhinha, Battaglia, Wendel, Francisco Geraldes, Bruno César, Ryan Gauld e Matheus Oliveira



Extremos

Raphinha, Matheus Pereira, Rúben Ribeiro, Acuña, (Novo)



Avançados

Montero, Mané, Doumbia, Rafael Leão, (Novo)

Mané



2. No plantel sub-23 faltam apenas as contratações de um extremo e de um médio (negociações a finalizar) para estar completamente fechado.



Guarda-redes

Stojkovic e Diogo Sousa



Laterais direitos

Thierry Correia e João Oliveira



Laterais esquerdos

Abdu Conté e Echedey



Defesas centrais

Tiago Djaló, Demiral, João

Queirós, Tomás Silva, Miguel Luís, Mitrovsky, Nuno Monteiro, (Novo)



Extremos

Elves Baldé, Marcos Túlio, Jovane Cabral, (Novo)



Avancados

Diogo Brás, Pedro Mendes, Pedro Marques e Leonardo Ruiz.



Fernando Correia

Porta-Voz do Presidente e da Comissão ExecutiNo seguimento das informações prestadas ontem sobre a equipa principal e sub-23 queremos informar o Universo Sportinguista do seguinte:



1. Plantel actual equipa A (faltando aqui eventuais alterações com possíveis rescisões, vendas e compras - neste momento estão 3 jogadores em negociação para entrada)



Guarda-redes

Max, Sallin, (Novo)



Laterais direitos

Piccini, Ristovsky e Bruno Gaspar



Laterais esquerdos

Lumor, Jefferson, Jonathan e Fábio - a negociar



Defesas centrais

Coates, Marcelo, André Pinto e Mathieu



Médios

Petrovic, Misic, Palhinha, Battaglia, Wendel, Francisco Geraldes, Bruno César, Ryan Gauld e Matheus Oliveira



Extremos

Raphinha, Matheus Pereira, Rúben Ribeiro, Acuña, (Novo)



Avançados

Montero, Mané, Doumbia, Rafael Leão, (Novo)

Mané



2. No plantel sub-23 faltam apenas as contratações de um extremo e de um médio (negociações a finalizar) para estar completamente fechado.



Guarda-redes

Stojkovic e Diogo Sousa



Laterais direitos

Thierry Correia e João Oliveira



Laterais esquerdos

Abdu Conté e Echedey



Defesas centrais

Tiago Djaló, Demiral, João

Queirós, Tomás Silva, Miguel Luís, Mitrovsky, Nuno Monteiro, (Novo)



Extremos

Elves Baldé, Marcos Túlio, Jovane Cabral, (Novo)



Avancados

Diogo Brás, Pedro Mendes, Pedro Marques e Leonardo Ruiz.



Fernando Correia

Porta-Voz do Presidente e da Comissão Executiva"