Sócios do Sporting decidiram afastar Bruno de Carvalho da presidência do clube este sábado.

A Comissão de Gestão do Sporting anunciou, este domingo, que Sousa Cintra vai ser o novo presidente da SAD dos "leões", substituindo o ex-presidente Bruno de Carvalho. A informação foi revelada numa conferência de imprensa realizada este domingo, liderada por Autur Torres Pereira.



Aos jornalistas, Sousa Cintra não quis esclarecer nenhum dossier do futebol profissional, como a continuidade do treinador recentemente contratado, Siniša Mihajlovic. "Como isto é um desafio e dos fracos não reza a história, eu decidi aceitar este desafio", confessou o antigo presidente.



Torres Pereira esclareceu ainda que nenhum membro da Comissão de Gestão será remunerado nos três meses em que vai estar no cargo, da mesma maneira que ninguém irá integrar nenhuma lista que concorra às eleições já marcadas para 8 de Setembro.

Numa das mais concorridas assembleias gerais de sempre do Sporting, em que votaram 14.735 sócios, Bruno de Carvalho, que marcou presença e votou pouco depois das 20h00 de sábado, foi afastado do cargo.

De acordo com os resultados finais, a destituição do Conselho Directivo, liderado por Bruno de Carvalho, foi aprovada no sábado com 71,36% de votos favoráveis, contra 28,64% de votos no sentido da sua continuidade.

A AG foi convocada com o objectivo de decidir o afastamento ou a continuidade de Bruno de Carvalho, figura central de uma crise que se agudizou com a perda do segundo lugar na I Liga de futebol e a invasão de adeptos à Academia do Sporting, em Alcochete.

Bruno de Carvalho, que em Fevereiro viu uma larga maioria de sócios legitimar o seu mandato - aprovando alterações aos estatutos e ao regulamento disciplinar, e a continuidade dos órgãos sociais - foi o primeiro presidente a enfrentar a ser afastado em quase 112 anos de história do clube.

Já este domingo, numa publicação no Facebook, BdC prometeu deixar de ser sócio do clube na sequência daquilo que diz ter sido uma "golpada" que colocou de novo no poder uma "elite bafienta".

"Podia impugnar esta AG por todas as ilegalidades cometidas: sim. Mas não o vou fazer. Era só o adiar o ter de devolver o Clube a quem nele mesmo manda", escreveu Bruno de Carvalho num texto publicado esta madrugada.

"A minha carta de suspensão vitalícia de sócio segue segunda-feira e nunca mais seguirei sequer os eventos desportivos do clube", prometeu, dizendo ainda que "quem esteve na AG percebeu que os resultados estão ao contrário".