O presidente da SAD "leonina", Sousa Cintra, tentou o regresso de Jorge Jesus a Alvalade. Segundo o Correio da Manhã , no momento da proposta o treinador português já tinha assinado contrato com o Al-Hilal. JJ deixou Alvalade depois dos problemas que assolaram o clube de Alvalade no final da temporadaEsta quarta-feira, em conferência de imprensa, o antigo presidente do Sporting anunciou que o Sporting rescindiu o contrato com o sérvio Sinisa Mihajlovic - que não chegou a efectuar nenhum treino - e que o próximo treinador será apresentado até segunda-feira.