O presidente da SAD do Sporting, José Sousa Cintra, pediu hoje aos candidatos que saírem derrotados das eleições que se coloquem de imediato ao lado do presidente eleito, garantindo ainda que resolveu todos os problemas do clube."Ganhe quem ganhar, será o meu presidente. Quem perder deve ficar logo de imediato ao lado do presidente, deixar-se de guerrilhas e destes ruídos todos, que só servem para complicar a vida dos sportinguistas", começou por apelar Sousa Cintra, após exercer o directo de voto.O presidente da SAD antevê mesmo um recorde em eleições do Sporting, ao destacar a forte afluência por parte dos sócios."Este ato eleitoral tem decorrido com muito civismo, não têm acontecido casos de maior, as pessoas têm-se respeitado, os candidatos e as suas equipas também. Tem decorrido tudo muito bem e é motivo para estar satisfeito. Vai ser a maior enchente de sempre, um recorde. Isto mostra a vitalidade do clube, que está cheio de força e tem que se manter", declarou aos jornalistas.Questionado sobre se teria ficado alguma situação pendente para resolver, o presidente foi directo a esclarecer: "Resolvi os problemas todos. Há algum problema? Não há. O Sporting está em primeiro e até vai ser campeão. Os sócios vieram em massa votar e é um dia feliz para todos os sportinguistas".Falando nos assuntos externos, Sousa Cintra voltou a apelar para seja colocado um ponto final nos conflitos com os 'rivais' e que lutem pela "verdade" no desporto."Que se acabe com estas guerrilhas permanentes. Era bonito que os clubes se entendessem, a Federação e a Liga. Seria bonito para o futebol português. Somos um país pequeno, mas no futebol somos muito grandes", pediu.Já Artur Torres Pereira, presidente da comissão de gestão, fez questão de enaltecer o papel de Sousa Cintra nos últimos três meses, pedindo mesmo que seja distinguindo com sócio honorário dos 'leões'."Podemos estar satisfeitos e orgulhos de ver a cara de satisfação dos sócios. Espero que este clube um dia faça a justiça de o fazer presidente honorário do Sporting. A maneira como este homem deixou a vida dele, como ele serviu o clube. Eu fui testemunha durante três meses. É digno de louvor por parte de quem vê no Sporting o seu grande amor", finalizou.Cerca de 9.500 sócios votaram nas primeiras quatro horas das eleições para os órgãos sociais do Sporting, anunciou hoje o presidente da Mesa da Assembleia Geral (AG) do clube de Alvalade, Jaime Marta Soares.João Benedito (lista A), José Maria Ricciardi (B), Frederico Varandas (D), Rui Jorge Rego (E), José Dias Ferreira (F) e Fernando Tavares Pereira (G) são os seis pretendentes que se mantiveram até ao fim na corrida, após a desistência de Pedro Madeira Rodrigues (C), derrotado por Bruno de Carvalho em 2017, que se tornou apoiante de Ricciardi.