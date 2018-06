Dirigente "leonino" disse ainda que o novo treinador será apresentado até segunda-feira.

O novo presidente da SAD do Sporting, Sousa Cintra, anunciou esta quarta-feira, em conferência de imprensa, que o sérvio Sinisa Mihajlovic já não é o treinador do Sporting. Em conferência de imprensa, o dirigente "leonino" disse ainda que o novo treinador será apresentado até segunda-feira e garantiu que não será Inácio, actual director para o futebol escolhido pelo presidente destituído, Bruno de Carvalho.



Segundo o líder da SAD dos "leões", a primeira coisa que o técnico sérvio fez foi "foi alterar o estágio" da equipa, o que fez o clube "perder 300 mil euros". "Perante estas atitudes que esteve aqui a tomar, e como ainda está no período de experiência, o Sporting, e eu em particular, assumindo essa responsabilidade, decidimos terminar o contrato", revelou o presidente da SAD. O técnico chegou a Alvalade no dia 18 deste mês.



Na conferência de imprensa, o antigo presidente anunciou que a rescusão já foi comunicada ao sérvio, adiantou que o novo técnico está a ser procurado e será apresentado "até segunda-feira" e "não será Augusto Inácio".