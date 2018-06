São já três os jogadores dos "leões" a apresentarem a rescisão de contrato com o clube de Alvalade.

O médio William pode ser o terceiro jogador a ter rescindido contrato com o Sporting. A notícia está a ser avançada pela CMTV e surge minutos depois de ter sido noticiado que também o avançado Daniel Podence apresentou a carta de rescisão. Estas duas saídas juntam-se assim à decisão tomada pelo capitão, tal como William, Rui Patrício.



A rescisão de Podence já foi confirmada pelos "leões" à CMVM. Em comunicado, a SAD informou que "recebeu, na tarde de hoje [sexta-feira], por fax e email, documento subscrito pelo jogador Daniel Castelo Podence, nos termos do qual este comunica a resolução do seu contrato de trabalho desportivo, com invocação de justa causa". A referida comunicação, os seus efeitos e consequências estão a ser objecto de análise pela sociedade, conclui o comunicado.



A decisão dos jogadores "leoninos" é mais um episódio da crise "leonina" que começou a 15 de Maio, quando um grupo de adeptos ligados a uma claque do clube de Alvalade, a Juventude Leonina, agrediu jogadores e alguns elementos da equipa técnica. Na carta de rescisão, Patrício escreve que o clube pôs em causa a sua "integridade física", não lhe dando as "condições mínimas" para exercer a sua profissão, e que temeu pela própria vida.



"Fui alvo de violência psicológica e de violência física. Isto não pode deixar de constituir justa casa, para que eu, preservando a minha dignidade pessoal e profissional, me liberte do contrato que me liga ao Sporting", lê-se na carta.