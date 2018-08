Pela segunda vez na história, um dérbi na Luz para o campeonato antes do fecho do mercado de transferência. Na primeira, em 2014, empate com golos de Gaitán e Slimani (que erro colossal de Artur). No banco do Benfica, ainda é Jesus o treinador. Um ano depois, já o homem está no Sporting, situação que se mantém até Junho. Agora, Jesus está no Al Hilal, da Arábia Saudita. Se juntarmos os três anos de Sporting mais os seis de Benfica, é preciso recuar até 2008 para o último dérbi na Luz sem a sua presença.

O recuo vai até à tarde-noite de 27 Setembro. Jesus é do Braga e o dérbi reúne Quique Flores vs Paulo Bento. Acaba 2-0, golos de Reyes e Sidnei, ambos na segunda parte. O Benfica joga Quim; Maxi Pereira, Sidnei, Miguel Vítor e Jorge Ribeiro; Ruben Amorim, Carlos Martins, Yebda e Reyes; Nuno Gomes e Cardozo. Ainda entram Katsouranis, Di María e Aimar. Já o Sporting alinha com Rui Patrício; Abel, Polga, Tonel e Grimi; Miguel Veloso, Moutinho, Rochemback e Romagnoli; Yannick e Postiga. Também aqui há suplentes de luxo, como Derlei e Liedson mais Pereirinha.

Se andarmos mais um pouco para trás (29 Setembro 2007), vamos dar de caras com o último dérbi na Luz sem Rui Patrício à baliza do Sporting. O guarda-redes é Stojkovic. À sua frente, Abel, Tonel, Polga e Ronny; Miguel Veloso, João Moutinho, Romagnoli e Vukcevic; Liedson e Yannick. O treinador já é Paulo Bento e só usa dois suplentes: Farnerud e Celsinho. A jogar em casa e a suspirar pela vitória (0-0 do início ao fim), o espanhol José António Camacho mexe três vezes, com Cardozo, Adu e Nuno Assis a entrarem para jogadores da mesma estirpe (Nuno Gomes, Di María e Rui Costa).

Por falar em banco, e golos de suplentes? Isso é que era doce. Na Luz, o último é do século passado: João Tomás em 2000, no famoso 3-0 de Mourinho a Inácio. Verdade seja dita, João Tomás até comete a proeza de bisar. É o único jogador do Benfica a fazê-lo como suplente num dérbi na Luz. Até porque a moda do suplente com golo é recente. O primeiro a dar um ar da sua graça é o sportinguista Mário Jorge em 1987, na época dos 7-1. Uma volta depois da goleada sem precedentes, o Benfica ganha 2-1 e sagra-se campeão nacional. Já está 2-0 quando Mário Jorge engana Silvino e encurta distância. Entre Mário Jorge e o bis João Tomás, há ainda três golos do Benfica. Um de Isaías em 1991, outro de Pacheco em 1992 e mais um de Isaías em 1993, curiosamente o da vitória por 2-1, por entre as perna de Costinha, na ressaca do acidente de Cherbakov.

Se esquecermos o factor casa, o primeiro suplente a marcar no dérbi é Artur Jorge. Onde, na Luz? Errrrrr. Alvalade? Errrrr. Então? Jamor, Estádio Nacional. Estamos na época 1972-73 e Portugal está dividido ao meio. Futebolisticamente falando. O campeonato é para o Benfica, a Taça de Portugal é do Sporting. De comum entre os rivais de Lisboa só a nacionalidade dos treinadores, ambos ingleses. O Benfica lidera da primeira à última jornada para arrebatar o mais fácil título da história, com quatro pormenores inéditos: sem uma única derrota + 23 vitórias seguidas + 18 pontos de avanço sobre o segundo classificado (Belenenses) + a sete jornadas do fim, vs Vitória FC. Além disso, a proeza de ter ultrapassado a barreira dos 100 golos, 40 dos quais de Eusébio, o primeiro Bota de Ouro europeu de sempre. O seu treinador chama-se Jimmy Hagan e é um disciplinador nato.

Já o Sporting começa mal e só se endireita no último jogo da época, no Jamor, após acabar o campeonato em 5.º lugar e de ser eliminado à primeira na Taça das Taças. Neste caso, o carrasco é o Hibernian (Escócia): ao 2-1 em Alvalade segue-se o impensável 6-1 em Edimburgo. Na ressaca dessa jornada europeia, o treinador Ronnie Allen atira-se ao guarda-redes Damas. "Quero homens, não quero meninas na minha equipa." Na 1.ª divisão, o início até é forte, com quatro vitórias seguidas, a primeira delas nas Antas. Depois vem o Benfica. Ou melhor, Eusébio (quatro golos e 4-1). A 22 Outubro, no Montijo (0-0), Damas é agredido pelos adeptos no final do jogo. Uma semana depois, grande bronca em Alvalade, vs Leixões. O jogo só dura cinco minutos devido à invasão de campo dos adeptos sportinguistas, provocada por duas decisões do árbitro Carlos Lopes, de Coimbra: primeiro manda repetir o penálti defendido por Damas a remate de Celestino (na sequência, 1-0 de Esteves), depois não vê um canto a favor do Sporting e assinala pontapé de baliza.Na sequência desses desacatos, o conselho de disciplina da federação multa o Sporting em oito contos e ainda interdita Alvalade por nove jogos. Um deles é com o Benfica. A 28 Janeiro 1973, o dérbi joga-se no Jamor. Com 0-0 no marcador, Jimmy Hagan é obrigado a substituir o lesionado Vítor Martins por Artur Jorge. No instante seguinte, 1-0 de Nené (26’). Bola ao meio e 2-0,por Artur Jorge. Cá está, Artur Jorge é o primeiro suplente a marcar num dérbi. Começa aqui a saga. A partir desse dia, a história dos dérbis também começa a fazer-se com os suplentes. Com duas diferenças acentuadas: mais golos do Benfica(15-9) e muito mais em Alvalade (14-5). Será hoje?