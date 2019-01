O 'Mercado de Benfica Polvo', site que tem divulgado emails do Benfica, encontra-se suspenso, não sendo, de momento, possível aceder ao conteúdo do mesmo. Ao abrir a página, surge uma mensagem da 'WordPress' - plataforma onde o mesmo estava disponível - indicando somente que o site "foi arquivado ou suspenso de acordo com os nossos Termos e Serviços."





Recorde-se que o Benfica avançou há meses com queixas na justiça contra os blogues que andavam a divulgar correspondência privada do clube. Desconhece-se, para já, se esta suspensão do 'Mercado de Benfica Polvo' será ou não uma consequência das ações legais movidas pelas águias.