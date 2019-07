Óliver tinha chegado ao FC Porto em 2014/15, por empréstimo do Atlético de Madrid, e voltou ao clube já em 2016/17, novamente cedido pelos 'colchoneros', mas numa temporada após a qual os 'dragões' acionaram a sua cláusula de compra, por 20 milhões de euros.



No FC Porto, o médio teve a sua melhor época com Lopetegui, quando fez 40 jogos e marcou sete golos.

O futebolista espanhol Óliver Torres deixou o FC Porto e foi hoje confirmado como reforço do Sevilha, por cinco temporadas, anunciou o clube treinado por Julen Lopetegui."O jogador chegou a Sevilha no domingo à noite e passou hoje de manhã os exames médicos. Assina por cinco épocas", revelou o clube espanhol na sua página oficial na Internet, sem especificar os valores envolvidos na transferência, acrescentando que o médio será ainda hoje apresentado.