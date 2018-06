O encontro ficou marcado por momentos de violência que envolveram Matic.

A Sérvia venceu hoje a Costa Rica por 1-0, graças a um golo do capitão Aleksandar Kolarov, em encontro da primeira jornada do Grupo E do Mundial de futebol de 2018, disputado em Samara.



O lateral esquerdo da Roma decidiu o encontro aos 56 minutos, na transformação perfeita de um livre directo, em que colocou a bola junto ao poste esquerdo da baliza defendida por Keylor Navas, guarda-redes do Real Madrid.



Perto do fim, Matic envolveu-se numa alteração junto ao banco da Costa Rica.



No outro encontro da ronda inaugurar do Grupo E, Brasil e Suíça defrontam-se hoje, pelas 21:00 locais (19:00 em Lisboa), em Rostov Do Don.