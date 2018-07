"Nós, madridistas, vamos lembrar-nos sempre de ti. Foi um prazer jogar ao teu lado 'bicho'", escreveu o capitão do Real Madrid.

O internacional espanhol Sergio Ramos despediu-se hoje de Cristiano Ronaldo, oficializado como reforço da Juventus, com muitos elogios ao português, com quem ganhou títulos no Real Madrid.



"Cristiano, os teus golos, os teus números, e tudo o que ganhámos juntos falam por ti. Fizeste por merecer um lugar destacado na história do Real Madrid", escreveu o defesa central, capitão dos 'merengues', na rede social Twitter.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/Cristiano?ref_src=twsrc%5Etfw">@Cristiano</a>, your goals, your numbers and everything we've won together speak for themselves. You have earned a special place in the history of <a href="https://twitter.com/realmadrid?ref_src=twsrc%5Etfw">@RealMadrid</a>. As Madridistas we'll remember you always. It's been a pleasure to play alongside you, bicho. Big hig and good luck! <a href="https://t.co/NaywaDd3gw">pic.twitter.com/NaywaDd3gw</a></p>— Sergio Ramos (@SergioRamos) <a href="https://twitter.com/SergioRamos/status/1016709533220163585?ref_src=twsrc%5Etfw">10 de julho de 2018</a></blockquote>

Sergio Ramos, que acompanhou Cristiano Ronaldo nas nove épocas pelo Real Madrid, com a conquista de quatro Ligas dos Campeões, três delas consecutivas, assinala todos os adeptos do Real, entre os quais ele, irão lembrá-lo.



"Nós, madridistas, vamos lembrar-nos sempre de ti. Foi um prazer jogar ao teu lado 'bicho'. Forte abraço e sorte", concluiu Sergio Ramos.



Hoje, o Real Madrid anunciou que, "atendendo à vontade e ao pedido expressados pelo jogador Cristiano Ronaldo, acordou a sua transferência para a Juventus.



Aos 33 anos, o capitão da seleção portuguesa vai defender o quarto clube na carreira sénior, depois de Sporting (2002/03), Manchester United (2003/04 a 2008/09) e Real Madrid (2009/10 a 2017/18).