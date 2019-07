A tenista explica depois que na sequência do incidente durante o jogo com Naomi Osaka, que acabaria por ganhar o torneio, teve problemas psicológicos devido à decisão do ábritro. "Todas as noites, sempre que tentava dormir, questões não resolvidas passavam pela minha mente em repetição: como é que me podes ter tirado um jogo numa final do Grand Slam? A sério, como é que podes tirar um jogo a alguém em qualquer altura, em qualquer torneio?", questiona a tenista norte-americana.Serena diz que se questionou constantemente se aquela decisão de Ramos não tinha sido motivada pelo facto de ser uma mulher: "Porque é que não posso expressar as minhas frustrações como toda a gente? Se eu fosse um homem, estaria nesta situação? O que me torna diferente? Ser mulher?""Não só aquele jogo me foi retirado como um momento triunfante e definidor havia sido arrancado a outra jogadora [Naomi Osaka]", escreve Serena. Depois da vitória da jovem jogadora, grande parte dos artigos se referiram à reação de Serena, em vez de falar sobre a vitória inédita da jogadora japonesa. "O que é que podia ter feito melhor? Fiz mal em impôr-me? Porque é que quando uma mulher fica emocional é logo rotulada de doida, irracional, mas os homens são chamados de apaixonados e fortes?", questiona-se a tenista norte-americana.Estes pensamentos levaram a tenista a procurar ajuda profissional e que durante o tempo em que consultou o psicólogo não se sentiu forte o suficiente para voltar a jogar ténis. E foi durante a terapia que chegou à conclusão de que para atingir um sentimento de paz interior tinha de "pedir desculpa à pessoa que mais merecia". Foi aí que enviou uma mensagem à jogadora que estava do outro lado do court naquele US Open. "Foi nessa altura que percebi que a verdadeira razão para aquele US Open ter sido tão complicado para mim: não foi por causa das críticas que tive de enfrentar, mas pelo que aconteceu àquela miúda que merecia muito mais naquele momento especial."Serena revela que pediu desculpa por ter chamado a atenção ao árbitro pelas alegadas penalizações sexistas que a fizeram perder o jogo. A tenista revela que se quis defender, mas que não fazia ideia que "a comunicação a iria descrever como estando contra" Osaka."Olá, Naomi! É a Serena Williams. Como disse no campo, estou muito orgulhosa de ti e estou mesmo arrependida. Eu achava que estava a fazer a coisa certa ao defender-me. Mas não tinha ideia que a comunicação social nos ia colocar uma contra a outra. Adorava poder reviver aquele momento. Eu estou, fiquei e vou sempre ficar feliz por ti e apoiar-te. Eu nunca, nunca quis que o foco fugisse de outra mulher, especialmente, outra desportista feminina e negra. Mal posso esperar pelo teu futuro e acredita em mim quando digo que me considero tua fã", foi a mensagem enviada pela tenista.Na resposta, a japonesa terá elogiado Serena e explicado que a sua força havia sido "mal interpretada" como raiva e elogiou a outra jogadora pela sua capacidade em trilhar caminho pelo ténis. A norte-americana revela que ficou com lágrimas nos olhos."Não nos permitem ter emoções, não nos permitem sermos apaixonadas. É-nos dito que temos de nos sentar e estar caladas, o que para mim não está bem. Fico envergonhada por a nossa sociedade penalizar as mulheres apenas por serem elas próprias".

Durante a disputa final, Williams foi chamada à atenção por Ramos após ter recebido indicações do seu treinador, que estava na bancada, e foi penalizada. A tenista ficou furiosa com a falta e partiu a sua raqueta, o que lhe valeu outra penalidade. Após a deliberação de Ramos, Williams avançou agressivamente para o árbitro com um dedo no ar e disse que estava a insultar o seu carácter, acusando-o de ser um "mentiroso", "como se atreve a insinuar que eu estava a fazer batota?", "roubou-me um ponto, é um ladrão" e exigindo-lhe um pedido de desculpas. A linguagem e o tom de voz levaram à terceira advertência por parte do árbitro e consequente jogo de penalidade e derrota na final, ganha pela japonesa Naomi Osaka.

Perante este episódio, o conjunto de árbitros ameaça boicotar os jogos de Williams até esta pedir desculpa ao português por lhe ter chamado "mentiroso" e "ladrão".