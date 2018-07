O investimento que a Juventus vai realizar na contratação de Cristiano Ronaldo será provavelmente recuperado na totalidade, e até mesmo superado, com o retorno que irá obter ao longo dos quatro anos de contrato com o melhor jogador do mundo, disse ao Negócios o presidente do Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM), Daniel Sá."Numa primeira análise, será um investimento que terá um retorno que o permita recuperar na totalidade, ou até mesmo gerar um saldo positivo", indicou o especialista em marketing. "A Juventus quando decidiu avançar para a contratação tinha por certo um plano de negócio. Até porque, dada a sua idade, esta deverá ser a última transferência de Cristiano Ronaldo", explicou.Leia no Jornal de Negócios.