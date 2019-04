Selecionador da Argentina já está em casa depois de ter sido atropelado

O selecionador argentino, Lionel Scaloni, foi atropelado, na manhã desta terça-feira, em Maiorca, quando seguia numa bicicleta.

"Muito obrigado pelas mensagens, alguns pontos e casa! Obrigado a todos", escreveu Scaloni no Twitter, onde publicou uma fotografia já dentro do carro, após sair do hospital.

Scaloni terá caído no chão com a cara, apresentando traumatismo facial e diversas escoriações no rosto e braços. O técnico recebeu, entretanto, alta hospitalar e deixou uma mensagem no Twitter.