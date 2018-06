O seleccionador do México, o colombiano Juan Carlos Osorio, desvalorizou esta quinta-feira a festa realizada por alguns jogadores, após um particular com a Escócia, lembrando que os futebolistas estavam a gozar horas livres."Sempre soubemos desse encontro. Levavam 14 dias de concentração, agora, com sorte, teremos 25 ou 30 mais. Sabíamos que era importante que tivesse esse tempo entre eles. E era tempo livre", disse.Em Brondby, na Dinamarca, onde a selecção mexicana está a estagiar, Osorio disse que "sempre houve honestidade dos jogadores sobre o que se ia passar", depois de a comunicação social mexicana ter mostrado imagens de jogadores, entre os quais Hector Herrera e Jesus Corona, do FC Porto, e Raúl Jiménez, do Benfica, a sair de uma festa, alegadamente com prostitutas."Penso que todos somos pessoas e, como tal, temos o direito de fazer o que queremos com o nosso tempo livre. Estamos muito tranquilos, concentrados no Mundial. Não cometemos nenhum acto de indisciplina, não estávamos na concentração", disse Andrés Guardado, um dos capitães de equipa.Questionado sobre a autorização para Herrera deixar a concentração para tratar de assuntos pessoais, Osorio recordou que "o mais importante é o ser humano" e que o médio dos "dragões" só perdeu um treino.Sobre Diego Reyes, Osorio disse acreditar que o central do FC Porto vai recuperar a tempo do Mundial 2018 e que vai discutir com os médicos a possibilidade de jogar alguns minutos frente à Dinamarca, no sábado.O México está integrado no Grupo F, juntamente com a campeã Alemanha, a Suécia e a Coreia do Sul.