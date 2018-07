Zlatko Dalic diz que o país é "governado por pessoas más".

O seleccionador da Croácia, Zlatko Dalic, deixou um post demolidor no Facebook, em que critica os políticos que usam os feitos da selecção do país (finalista no Mundial) para se promover. O treinador lamenta que muitas crianças continuem a passar fome, que a Croácia seja um dos países mais pobres da União Europeia e por isso, além de garantir que os políticos não são bem-vindos ao balneário da equipa, informa que o dinheiro ganho pelos jogadores na Rússia (cerca de 23 milhões de euros) será depositado num fundo especial para as crianças da Croácia.



Leia o essencial da publicação do treinador:

"Escrevo estas linhas por causa da difícil situação da Croácia. A Croácia é o país mais pobre da União Europeia, governado por pessoas más, por por membros de uma organização que já foi declarada criminosa. O povo foi conduzido ao abismo, à miséria, milhões de pessoas abandonaram a sua pátria nos últimos 20 anos.



Hoje na Croácia os nossos reformados não conseguem fazer face às suas necessidades mais básicas, os jovens não conseguem pagar a educação, os cuidados de saúde estão em colapso, o sistema judicial protege o grande capital e é corrupto.





Por isso, peço aos políticos e a todos os representantes das autoridades que levaram o nosso povo ao inferno da miséria, ao desespero e à pobreza, que se afastem da equipa de futebol da Croácia. Não são bem-vindos ao nosso balneário, não queremos fotos com vocês nem apertar a vossa mão. Foram vocês que fizeram da Croácia o país mais pobre da Europa. A Croácia tem mais de mil quilómetros de costa e temos crianças que nunca viram o mar! Temos crianças que vão para a cama com fome porque os seus pais, que estão desempregados, não têm como dar-lhes de comer.



As pessoas que fizeram isto ao nosso país não são bem-vindas. Por favor, respeitem a nossa decisão, não vistam camisolas de futebol nem usem o nosso êxito para a vossa promoção. Só desvalorizam o nosso trabalho e não queremos que o povo da Croácia nos ligue a vocês.



A equipa informa que todos prémios ganhos no Mundial da Rússia serão depositados num fundo especial para as crianças da Croácia. Esse fundo vai financiar férias de crianças que nunca viram o mar Adriático.



Os jogadores da selecção estão com o povo croata e vão fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar as pessoas mais vulneráveis."