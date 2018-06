Os jogadores da selecção nacional deverão chegar a Portugal este domingo, dia 1 de Julho, cerca das 17h30, indica o jornal Record. O avião em que partem da Rússia aterrará no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Esta noite, vão pernoitar em Kratovo.Portugal disse hoje adeus ao Mundial2018 de futebol, caindo nos oitavos de final vítima da eficácia do Uruguai, num dia em que a Argentina de Lionel Messi foi afastada pela França.O Uruguai fez três remates à baliza e marcou dois golos, tendo o outro remate que não resultou em golo sido defendido por Rui Patrício, na sequência de um livre directo de Luis Suárez, o que fala por si acerca da eficácia dos uruguaios.O segundo golo uruguaio resultou de um erro defensivo fatal a este nível competitivo: um pontapé do guarda-redes Muslera para o meio-campo português, Pepe tocou de cabeça para trás em vez de devolver a bola para o meio-campo uruguaio, proporcionando o lance que deu o segundo golo de Edinson Cavani.De resto, a eficácia uruguaia cedo se revelou, logo aos sete minutos, quando Cavani abriu o marcador, na sequência de um cruzamento tenso de Luís Suarez do flanco direito português.Em vantagem, o Uruguai 'recuou as linhas' e Portugal 'pegou' no jogo, teve posse de bola, mas nunca conseguiu penetrar no bloco defensivo baixo dos uruguaios por falta de presença na área, tornando a circulação da bola previsível e infrutífera, por falta de acelerações e desequilíbrios.Na segunda parte, Portugal realizou a sua melhor exibição no torneio, forçado a assumir a iniciativa e o ataque organizado, fez mesmo o mais difícil, ao marcar o golo do empate por Pepe, aos 55 minutos, na sequência de um pontapé de canto, mas o erro defensivo, sete minutos depois, deitou tudo a perder.Desta vez, faltou também um Cristiano Ronaldo decisivo, como fora no jogo inaugural com a Espanha, a procurar sempre resolver individualmente a falta de soluções ofensivas da equipa, mesmo depois de Fernando Santos tudo ter arriscado com as entradas de Quaresma, aos 65 minutos, e Manuel Fernandes, aos 84, este já em desespero de causa.O Uruguai vai agora defrontar nos quartos de final a França, que derrotou hoje a Argentina por 4-3, num jogo em que o jovem Kylian Mbappé, de 19 anos, foi determinante, ao marcar dois golos.O registo em Mundiais ditava sempre o mesmo resultado: vitória da Argentina perante a França nos dois encontros anteriores, com a campeã mundial em 1978 e 1986 a apurar-se com dificuldades na fase de grupos, enquanto os franceses, vencedores em 1998, passaram em primeiro e sem derrotas a primeira fase.O triunfo gaulês foi indiscutível perante uma Argentina que revelou as mesmas insuficiências da primeira fase, mas ficou adiada a desforra gaulesa com a seleção portuguesa, que lhe 'roubara' o título europeu em casa.