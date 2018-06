Se Ronaldo convidar para jantar em sua casa, não aceite

"Acabou de comer e pôs-se a jogar com uma bola. Propôs-me que déssemos toques e eu disse-lhe que queria terminar de comer. Acabámos a dar toques e depois perguntou-me se queria ir nadar à piscina... Questionei-me se tinha vindo a casa dele porque tínhamos um jogo no dia seguinte ou se tinha sido apenas para comer... Por isso recomendo que não vão comer a casa do Cristiano, ele é uma 'máquina', nunca deixa de treinar."

O francês Patrice Evra partilhou durante alguns anos o balneário com Cristiano Ronaldo no Manchester United e contou na ITV Sport algumassobre o português. E pelo meio deixou um conselho, resultante de uma experiência que teve com o craque à mesa."Dou este conselho a toda a gente, se o Cristiano te convidar a ir comer a casa dele, não vás! Uma vez convidou-me depois de um treino. Eu estava muito cansado e na mesa só havia salada, frango e água, nada de sumos. Começámos a comer, pensei que depois haveria mais carne, mas não houve", contou o jogador do West Ham.