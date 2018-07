O avançado egípcio Mohamed Salah renovou hoje com o Liverpool, tendo assinado um contrato de "longa de duração", anunciou o clube da liga inglesa de futebol, sem dar mais pormenores.Salah, de 26 anos, chegou ao Liverpool há um ano, proveniente dos italianos da Roma, tendo apontado 33 golos em 52 jogos com a camisola dos 'reds'.O treinador do Liverpool, o alemão Jurgen Klopp, considerou que esta renovação é uma "recompensa" pelo trabalho do jogador, e uma "aposta clara" do clube."É uma recompensa para uma pessoa que contribuiu de forma inequívoca para a equipa na época passada, e demonstra uma muito claramente que: ele acredita no clube e nós acreditamos nele", afirmou Klopp, em declarações ao sítio do Liverpool na Internet.Salah recuperou a tempo de disputar o Mundial2018 ao serviço da selecção egípcia -- afastada na fase de grupos -- de uma lesão grave no ombro, sofrida na final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid (3-1).Segundo a imprensa inglesa, o jogador tem contrato até 2023, sem cláusula de rescisão.