Terminam esta segunda-feira os jogos do Grupo F e estreia-se o Grupo G. Saiba as horas e os canais onde são transmitidos os jogos.

O quinto dia do mundial vai ver a estreia de seis selecções na competição deste ano.



O jogo da Suécia contra a Coreia do Sul fecha a primeira volta do grupo F, grupo onde se deu a primeira grande surpresa do mundial: a vitória do México sobre a campeã em título, a Alemanha, por 1-0. O jogo entre a Suécia e a Coreia do Sul será transmitido às 13h na RTP1.



O segundo jogo do dia vai pôr a Bélgica frente ao Panamá, no primeiro do Grupo G. O jogo será transmitido às 16h na Sport TV. O calendário do dia termina com o Tunísia - Inglaterra, às 19h na RTP.



Caso prefira ir ver os jogos a um sítio com mais gentes, tem sempre estes "100 melhores locais para ver o Mundial".



18 de Junho



13 horas: Suécia-Coreia do Sul, RTP1

16 horas: Bélgica-Panamá, Sport TV

19 horas: Tunísia-Inglaterra, RTP1