SAD do Sporting convoca assembleia de obrigacionistas para 4 de Maio

A assembleia, agendada para 4 de Maio pelas 18h00, tem como ponto único a apreciação da proposta de alterar a data de reembolso das obrigações de 25 de Maio deste ano para 26 de Novembro.





A administração da SAD refere que pretende reembolsar as obrigações com "fundos obtidos no âmbito de uma nova oferta pública de subscrição de obrigações, no valor de 30 milhões de euros, cuja emissão deverá ter lugar no último trimestre de 2018".