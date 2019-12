Sporting de Braga despede treinador Sá Pinto

Chegou ao fim a passagem de Sá Pinto pelo comando técnico do Sp. Braga. Um dia depois de ter assegurado o passaporte para a 'final four' da Taça da Liga com uma goleada diante do P. Ferreira, o treinador de 47 anos foi demitido do cargo pela direção dos minhotos. No comunicado emitido esta segunda-feira, o conjunto de Braga agradece ao agora ex-treinador pelo trabalho desenvolvido e comunica que a nova equipa técnica será anunciada antes do regresso do plantel ao trabalho, na sexta-feira."A SC Braga, SAD comunica a rescisão do contrato do treinador da equipa principal de futebol, Ricardo Sá Pinto, assim como dos seus adjuntos Rui Mota e Guilherme Gomes.O SC Braga agradece a Sá Pinto e à sua equipa técnica o empenho e a dedicação com que serviram este símbolo, não podendo deixar de registar os bons momentos vividos, em especial na UEFA Europa League, expressando também os votos das maiores felicidades para o futuro.A constituição da nova equipa técnica será anunciada antes do regresso do plantel aos trabalhos, agendado para dia 27."