Rússia abre Mundial com goleada sobre Arábia Saudita

Os anfitriões não deram tréguas no primeiro jogo do Mundial, na Rússia.



A Rússia venceu esta quinta-feira a Arábia Saudita por 5-0, no primeiro jogo do Mundial 2018. Aos 12 minutos, Gazinskiy inaugurou o marcado, levando ao delírio os milhares de adeptos russos que ocupavam as cadeiras do Estádio de Luzhiniki. Quatro golos seguiram-se, o último dos quais já na fase de descontos.



Yury Gazinsky, marcou aos 12 minutos e Denis Cheryshev, aos 43. O jogo chegou ao intervalo com a selecção anfitriã a vencer por duas bolas.



O primeiro golo da segunda parte surgiu aos 71' e foi da responsabilidade de Artem Dzyuba, com Denis Cheryshev a bisar já nos minutos de desconto. O resultado ficou selado ao quarto minuto do prolongamento, de lance livro.