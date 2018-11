Afinal Rui Vitória vai ficar no Benfica. Ao que o CM apurou, Luís Filipe Vieira volta a segurar o seu treinador, apesar de toda a contestação de que esta tem sido alvo nas últimas semanas.A derrota em Munique contra o Bayern por 5-1 parecia ter sido a última gota de água, mas, após reuniões da SAD com o treinador na quarta-feira e na manhã desta quinta-feira, a opção foi pela continuidade do treinador na Luz.Vitória reuniu-se com a SAD no Estádio da Luz após a chegada a Lisboa, vindo de Munique. Ao longo da manhã, surgiram vários relatos em como Vitória estava perto da saída do clube encarnado, que orienta desde 2015. Jorge Jesus foi dado como a opção mais provável para substituir Vitória.A derrota sofrida contra o Bayern foi a oitava mais pesada do Benfica na Europa. Em 1999/2000, o clube encarnado perdeu por 7 bolas a zero com o Celta de Vigo.