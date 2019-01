O treinador Rui Vitória está de saída do Benfica

Rui Vitória já não é treinador do Benfica. O técnico foi dispensado após a derrota de quarta-feira em Portimão. Será Bruno Lage, atual treinador do Benfica B, a orientar a equipa frente ao Rio Ave no próximo domingo, na condição de treinador interino.





A notícia surge cerca de um mês depois de Luís Filipe Vieira ter segurado o treinador após a goleada sofrida na Alemanha contra o Bayern de Munique, em jogo da Liga dos Campeões.O treinador esteve três épocas e meia à frente dos encarnados e conseguiu seis títulos.

A saída de Rui Vitória já foi comunicada pelo Benfica à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Num comunicado, a SAD do Benfica informou, esta quinta-feira, que "chegou a um princípio de acordo com o treinador Rui Vitória com vista à rescisão do seu contrato com efeitos imediatos".



O clube deixa ainda uma palavra de agradecimento para o treinador pelo trabalho desenvolvido: "Ao treinador Rui Vitória fica o público reconhecimento de todos os Benfiquistas pelo valioso e meritório trabalho efetuado, que permitiu a conquista dos mais diversos títulos (2 Campeonatos, 1 Taça de Portugal, 2 Supertaças e 1 Taça da Liga)".



Segundo o jornal A Bola, Rui Vitória reuniu-se esta quinta-feira com Luís Filipe Vieira e comunicou ao presidente do Benfica que sentia que não estavam reunidas condições para continuar a treinar a equipa, tendo ficado acordado que o treinador vai continuar a receber salário enquanto não encontrar um novo clube.





Quem é Bruno Lage, o treinador interino do Benfica? Com a saída de Rui Vitória do banco do Benfica, Bruno Lage vai assumir, de forma interina, o comando técnico da equipa. - Desporto , Sábado.