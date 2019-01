Ex-treinador do Benfica ruma ao campeonato da Arábia Saudita.

Rui Vitória já chegou a acordo com o Al Nassr. Os dirigentes do clube saudita deslocaram-se a Lisboa para acertar os termos do negócio com o ex-treinador do Benfica e esse entendimento foi alcançado esta terça-feira, tendo o técnico assinado um vínculo válido até junho de 2020.



Há muito que o nome de Rui Vitória é associado ao Al Nassr, 2.º classificado do campeonato da Arábia Saudita que tem sido orientado interinamente por Hélder Cristóvão. O técnico deverá auferir um salário anual na ordem dos 6 milhões de euros limpos e vai ser rival de Jorge Jesus, técnico do Al Hilal, líder da liga.



Nesta primeira experiência no estrangeiro o técnico português, de 48 anos, terá a companhia dos adjuntos Arnaldo Teixeira, Paulo Mourão, Sérgio Botelho e Luís Esteves.