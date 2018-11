Rui Vitória fez algumas declarações à flash interview da TVI após o empate (1-1) do Benfica em casa frente ao Ajax, na quarta jornada do grupo E da Liga dos Campeões de futebol, admitindo que "todos temos consciência que os últimos resultados não têm sido positivos. Foi um jogo equilibrado, bloqueámos a construção da equipa do Ajax, mas os pormenores fizeram a diferença. Lá e cá. O último lance [do jogo na Luz] foi demonstrativo da fase que estamos a passar"."Pela forma como a equipa esteve em campo, merecíamos a vitória. Matematicamente, a consequência [do empate de hoje] é essa [mais longe a qualificação para os oitavos de final], mas vamos lutar até ao fim", garantiu o treinador do Benfica, assegurando que a"equipa hoje mostrou coragem, união e lutou em todos os lances. Na segunda parte chegámos mal à definição do último passe"."O jogo de hoje, matematicamente, foi negativo, mas a reacção foi positiva. [Sobre os últimos resultados e como superar a má fase] É preciso termos todos a noção da realidade e enfrentá-la. Hoje, apesar de o resultado não ser o que queríamos, a equipa fez um jogo muito seguro, onde fizeram a diferença os pequenos pormenores. Lá [em Amesterdão] sofremos o golo ao minuto 92. Cá, a bola não entrou naquele último lance aos 93 ou 94 minutos", explicou Vitória, reforçando que a competência "não se perde por momentos ou circunstâncias".