Sete saídas. Rúben Ribeiro rescindiu com o Sporting

O ex-jogador do Rio Ave juntou-se a Rui Patrício, Podence, William Carvalho, Bruno Fernandes, Gelson Martins e Bas Dost.

A crise em Alvalade parece estar longe do fim. Esta quinta-feira, Rúben Ribeiro tornou-se o sétimo jogador a rescindir o contrato de forma unilateral com o Sporting. A notícia foi avançada pelo Record.



Com esta decisão, sobe para sete o número de jogadores que rescindiu contrato com os "leões". O ex-jogador do Rio Ave juntou-se a Rui Patrício, Podence, William Carvalho, Bruno Fernandes, Gelson Martins e Bas Dost.



Esta quinta-feira, cumpre-se um mês da invasão à Academia de Alcochete, em que jogadores e vários elementos do staff técnico foram agredidos. É também o último dia do prazo legal para que os jogadores apresentem as suas rescisões por justa causa. Nos últimos dias, o presidente do clube e da SAD, Bruno de Carvalho, já admitira que esperava que mais jogadores saíssem. A imprensa já avançou com a possibilidade de Acuña, Battaglia e Mathieu também rescindirem.



A crise no Sporting desencadeou-se após as agressões sofridas por vários elementos do plantel e da equipa técnica em 15 de maio, na Academia do Sporting, em Alcochete, levadas a cabo por cerca de 40 pessoas encapuzadas, dos quais 27 foram detidos e ficaram em prisão preventiva.



Depois destes acontecimentos, a maioria dos membros da Mesa da Assembleia Geral (MAG) e do Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) e parte da direcção apresentaram a sua demissão, defendendo que Bruno de Carvalho não tinha condições para permanecer no cargo.



Após duas reuniões dos órgãos sociais, o presidente demissionário da MAG, Jaime Marta Soares, marcou uma Assembleia Geral para votar a destituição do Conselho Directivo (CD), para 23 de Junho - sobre a qual foi interposta uma providência cautelar para a sua realização pela MAG que foi indeferida pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa - e criou uma comissão de fiscalização para evitar o vazio provocado pela demissão da maioria dos elementos do CFD.



O CD, que não reconhece legitimidade a esta decisão, criou uma comissão transitória da MAG, que, por sua vez, convocou uma AG ordinária para o dia 17 de Junho, para aprovação do Orçamento da época 2018/19, análise da situação do clube e para esclarecimento aos sócios, e marcou uma AG eleitoral para a MAG e para o CFD para o dia 21 de Julho.



Com Lusa