Cristiano Ronaldo mudou-se para a Juventus e, pelos vistos, tirou completamente o Real Madrid da sua cabeça. O internacional português, numa demonstração de ‘virar de página’, deixou de seguir nas redes sociais o seu antigo clube, três semanas depois de assinar contrato com o emblema de Turim.

Além disso, o avançado começou a seguir também a própria Juventus no Instagram, assim como todos os jogadores que o acompanham na Vecchia Signora. E não foi só Cristiano: a sua companheira, Georgina Rodríguez, tomou a mesma atitude em deixar de seguir o clube madrileno e passar a acompanhar os bianconeri nas redes sociais.

No entanto, a decisão de Ronaldo não se prolonga aos antigos companheiros no Real Madrid, com quem mantém uma relação de amizade. Percebe-se, nas entrelinhas, que o descontentamento do português estará com o clube de Madrid e não com os seus jogadores.

Agora, Cristiano Ronaldo prepara-se para se estrear com a camisola do campeão italiano, em particular com a sua equipa sub-23, no dia 12 de Agosto.