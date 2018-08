FC Porto e Benfica conhecem esta quinta-feira os adversários que irão enfrentar na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2018/2019. Além do sorteio no Fórum Grimaldi, em pleno principado do Mónaco, serão também revelados os vencedores dos prémios anuais da UEFA, nos quais Cristiano Ronaldo está nomeado para melhor jogador e melhor avançado.

Na disposição das equipas, coube a ambos os clubes portugueses integrar o pote dois do sorteio. Os jogos da fase de grupos terão lugar depois entre os dias 18 de Setembro e 12 de Dezembro, sendo que a edição deste ano tem uma novidade: a existência de horários diferentes para as partidas – 17h55 e 20h00. Siga em directo o sorteio.

Depois desta parte da competição surge a fase a eliminar já em Fevereiro de 2019. A edição deste ano da prova milionária conta ainda com a introdução da possibilidade de ser feita uma quarta substituição no prolongamento. A final irá realizar-se no dia 1 de Junho de 2019 no Estádio Metropolitano Wanda, em Madrid.

Na mesma cerimónia, serão também revelados os prémios The Best da UEFA, que distinguem os melhores jogadores do ano na Europa. Cristiano Ronaldo, totalista de todos os pódios de edições passadas e recordista de troféus, está nomeado e terá a oposição do seu antigo colega de equipa, Luka Modric, e do egípcio Mohamed Salah.

O avançado de 33 anos está ainda nomeado para a distinção de melhor na sua posição e uma época em que venceu novamente a Liga dos Campeões e foi um dos melhores marcadores do Campeonato do Mundo colocam-no como o favorito da noite.

O internacional português é o único que esteve presente nos três degraus do pódio desde a criação do troféu, em 2010/2011, e o que foi considerado por mais vezes o melhor – nas épocas de 2013/2014, 2015/2016 e 2016/2017. O seu eterno rival, o argentino Lionel Messi, tem apenas duas (nos anos de 2010/2011 e 2014/2015) e este ano ficou-se pelo quinto lugar na votação.