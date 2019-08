O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo é um dos finalistas do prémio de melhor jogador da UEFA da época 2018/19, em conjunto com o argentino Lionel Messi e o holandês Virgil van Dijk, anunciou esta quinta-feira o organismo europeu.O avançado da Juventus , de 34 anos, está também nomeado para o prémio de melhor avançado da Liga dos Campeões da temporada passada, pelo qual competirá novamente com Messi e com o senegalês Sadio Mané.Os vencedores das várias categorias de prémios da UEFA serão anunciados em 29 de agosto, no Mónaco, durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2019/20, na qual o Benfica será a única equipa portuguesa presente.