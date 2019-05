Para muitos, Cristiano Ronaldo é já um super-herói mas, este sábado, o internacional português revelou o trailer de uma série de desenhos animados onde este é a estrela principal. Em "Striker Force 7", Ronaldo veste um fato de super-herói através de um relógio e destrói robôs maléficos com remates numa bola futurista.



O projeto, anunciado há menos de um ano, será lançado no final de maio.



Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo mostrou um pouco do que os fãs podem esperar.