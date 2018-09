Filho do craque está a jogar nos sub-9 da Juventus e tem dado nas vistas.

Cristiano Ronaldo já havia confessado que gostava que o filho mais velho seguisse os passos do pai. E Cristianinho assim tem feito. Esta época "reforçou" os sub-9 da Juventus e tem dado nas vistas, mostrando veia de goleador. Mas parece que quer mais, segundo afirmou o próprio Ronaldo.



"Oxalá Cristianinho possa ser como o pai. Ele diz que vai ser melhor do que eu mas penso que será difícil", afirmou o internacional português à Bein Sports, após se ter estreado a marcar na Serie A frente ao Sassoulo este fim de semana, refere o As.



Já em Agosto, numa entrevista ao DAZN, Ronaldo tinha falado sobre as qualidades de Cristianinho como futebolistas: "Ele é muito competitivo, é como eu quando era criança. Não gosta de perder, vai tornar-se igualzinho ao pai, tenho a certeza absoluta. Gostava que fosse futebolista porque penso que ele tem essa paixão. É explosivo, rápido, tem boa técnica e um bom remate. Mas não vou pressioná-lo..."