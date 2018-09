O caso remonta a 2009, quando o internacional português conheceu Kathryn Mayorga. De acordo com o Der Spiegel, o avançado da Juventus terá pago 375 mil euros à alegada vítima para não apresentar queixa sobre o incidente.

Kathryn Mayorga, uma mulher norte-americana, veio esta sexta-feira a público denunciar uma violação que terá sofrido em 2009, em Las Vegas, pelo internacional português Cristiano Ronaldo. De acordo com a publicação alemã Der Spiegel, o avançado da Juventus terá pago 375 mil euros à queixosa para não apresentar queixa sobre o incidente.



No entanto, numa reviravolta de eventos, o advogado da vítima avançou entretanto com uma impugnação do acordo entre o jogador e a mulher, alegada vítima de violação. Ao site alemão, a norte-americana de 34 anos refere que Ronaldo a terá obrigado a praticar sexo anal.



Mayorga exibiu também um documento, no qual baseia as suas alegações, descrevendo o encontro e Ronaldo, citando que afirmou várias ao jogador as palavras "não" e "pára". O internacional português terá depois perguntado se esta teria dores e terá dito, de joelhos, a Mayorga: "Eu sou um tipo 99 por cento bom, não sei o que é este um por cento".



Cristiano Ronaldo já desmentiu as acusações de violação, apontando que houve consentimento na sua relação com Mayorga. O caso foi descoberto há um ano e meio, quando a plataforma digital Football Leaks lançou documentos que compremetiam o português.