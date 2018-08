Banqueiro diz que "é tempo de o Sporting voltar a ser um clube coeso".

José Maria Ricciardi apresentou, esta quarta-feira, a candidatura à presidência do Sporting, garantindo que tenciona ganhá-la e frisando que quer unir o clube.



"Ainda não vamos detalhar o programa porque tomámos esta decisão numa parte final. A razão por que a tomámos é porque depois de termos analisado as outras seis candidaturas – existem sete – achámos que não existia nenhuma delas que desse garantias absolutas para gerir um dos grandes clubes de Portugal, que para nós é o maior. Depois de termos analisado essa realidade, concluímos que tínhamos de avançar. Vamos ter uma comissão de honra, mas para nós as comissões de honra, quem fará parte são sportinguistas, não são notáveis. Os notáveis são os jogadores, os treinadores, do futebol e de qualquer outra modalidade. Esses é que são os notáveis. A primeira pessoa que aceitou liderar a comissão de honra foi o doutor Diogo Lacerda Machado. Somos uma candidatura para agregar um clube que, devido aos últimos acontecimentos, ficou muito dividido e com lutas internas que o enfraquecem. É tempo de o Sporting voltar a ser um clube coeso", referiu.



O banqueiro disse ainda que esta equipa tem experiência para lidar com a situação financeira do clube: "A situação financeira e económica do Sporting não está nem para aventureiros nem para amadores. Não é só a do Sporting. Ficamos até um pouco perplexo com a forma ligeira como muitos candidatos encaram esta situação. É preciso uma candidatura com experiência porque é uma situação difícil e tem de ser bem gerida, para que o Sporting seja sustentável, com capacidade para poder estar na primeira divisão do futebol europeu e obviamente ser um rival que lute pelo título todos os anos de forma indiscutível, e não de uma forma teórica".



Apesar de apontar à vitória nas eleições, Ricciardi assegurou que aceitará qualquer resultado: "Não estamos preocupados com o dia 8 de Setembro, viemos para ganhar. Mas se perdemos, perderemos com toda a humildade e aceitaremos a decisão dos sócios".