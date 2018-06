Em termos desócios, 65% votaram pela saída de BdC do Sporting.

Bruno de Carvalho foi destituído da presidência do Sporting com 65% dos votantes contra ele, avança o jornal Record. Em número de votos, a diferença foi bem maior: 71% votou pela destituição, e 29% votaram contra.



Os resultados provisórios já tinham indicado que ele não continuaria à frente da presidência do clube de Alvalade. A decisão foi tomada este sábado pelos mais de 17 mil sócios dos "leões" que participaram na assembleia-geral destitutiva, marcada para o Altice Arena.