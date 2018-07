Aos 33 anos, o capitão da selecção portuguesa troca o clube da capital espanhola pelo sete vezes campeão italiano, após nove temporadas, destacadas pelo Real Madrid.





O Real Madrid considerou esta terça-feira Cristiano Ronaldo como "um dos seus grandes símbolos", acrescentando que atendeu ao pedido do futebolista português para aceitar a sua transferência para os italianos da Juventus.



"Hoje, o Real Madrid quer expressar o seu agradecimento a um jogador que demonstrou ser o melhor do mundo e que marcou uma das épocas mais brilhantes da história do nosso clube e do futebol mundial", refere o clube "merengue", em comunicado.



"Além dos títulos conquistados, dos troféus conseguidos e das vitórias alcançadas no terreno de jogo durante estes nove anos, Cristiano Ronaldo foi um exemplo de entrega, de trabalho, de responsabilidade, de talento e superação (...). Para o Real Madrid, Cristiano Ronaldo vai ser sempre um dos seus grandes símbolos e uma referência única para as próximas gerações. O Real Madrid vai ser sempre a sua casa", remata o emblema "blanco".



No comunicado que confirmou a transferência do avançado para a "vecchia signora", o clube madridistas destaca alguns dos feitos alcançados pelo português: melhor marcador da história, com 451 golos em 438 jogos, 16 títulos, quatro Bolas de Ouro, dois prémios The Best e três Botas de Ouro.



Cristiano Ronaldo vai defender o quarto clube na carreira sénior, depois de Sporting (2002/03), Manchester United (2003/04 a 2008/09) e Real Madrid (2009/10 a 2017/18), na sequência de uma transferência com um valor estimado de 105 milhões de euros, segundo números avançados pela comunicação social.