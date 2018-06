O Benfica anunciou esta terça-feira no seu site ter chegado a acordo com o Wolverhampton para o empréstimo do avançado Raúl Jiménez.O acordo de cedência do jogador ao clube recém-promovido à Premier League (treinado pelo português Nuno Espírito Santo) é válido até ao final da época 2018/19, acrescentam os encarnados.