A caminhada de João Sousa no All England Club continua esta segunda-feira e há adversário duro pela frente. Pela primeira vez nos oitavos-de-final de Wimbledon, o tenista vimaranense terá pela frente o veterano espanhol Rafael Nadal, 2.º do ranking ATP e vencedor por duas vezes do torneio. Os dois chegaram a partilhar o mesmo treinador e, embora o português não tenha vencido nenhum dos dois jogos que já disputaram, o seu encontro significou sempre história para o ténis nacional.





Mas quando começou a história de Nadal e Sousa? A primeira batalha remonta a 2014. Em pleno Rio de Janeiro, João Sousa encontrou "Rafa", na altura o número um mundial, na sua primeira qualificação de sempre para os quartos-de-final de um torneio de categoria 500 ou superior do circuito ATP.

No encontro, disputado em terra batida – o predileto de Nadal -, o português não teve qualquer hipótese e saiu derrotado em pouco mais de uma hora em dois sets, pelos parciais de 6-0, 6-1. O espanhol viria a vencer com facilidade o torneio, derrotando o ucraniano Alexandr Dolgopolov na final.

A única outra vez em que os dois se defrontaram foi no ano de 2016, em Madrid. Também nos quartos-de-final de um torneio de terra batida, o segundo encontro entre os dois foi mais renhido, com o tenista natural de Guimarães a conseguir, inclusive, roubar um set ao espanhol.

O encontro terminou com os parciais de 6-0, 4-6 e 6-3 mas, apesar da derrota, João Sousa garantiu, na altura, a entrada no top-30 do ranking mundial – algo nunca antes conseguido na história do ténis português.

Agora, João Sousa e Nadal travam novamente uma batalha numa altura de história para o português, o primeiro a conseguir chegar aos oitavos-de-final em Wimbledon. Já no ano passado, no US Open, Sousa tinha conseguido chegar aos últimos 16 do torneio norte-americano – sendo apenas parado pelo número um do ranking, o sérvio Novak Djokovic.

Até este ano, a melhor prestação do número um nacional e 69.º classificado do ranking ATP em Wimbledon era a 3ª ronda, quando perdeu frente ao checo Jirí Veselý, em 2016. Antes e depois desse ano, nunca passou da primeira ronda no All England Club.

Para Nadal, Wimbledon foi, durante anos, o calcanhar de Aquiles num terreno dominado por Roger Federer. Um fantasma que desapareceria em 2008, quando derrotou o suíço em cinco sets épicos, numa das finais mais lembradas de sempre do desporto. Viria a vencer mais uma vez, em 2010, aproveitando uma queda de Federer nos quartos-de-final. No ano passado foi eliminado nas meias-finais do torneio pelo eventual vencedor, Djokovic.

O espanhol, terceiro cabeça-de-série do torneio britânico, chegou mesmo a ser companheiro de treino de João Sousa, quando ambos tiveram como treinador Francis Roig. "Conhecemo-nos muito bem. Treinámos muitas vezes juntos. O João é agressivo com os seus golpes e joga no limite durante todo o jogo. Vi-o ganhar ao Marin Cilic e fez um jogo incrível", afirmou Nadal.

Em jeito de antevisão, Nadal advertiu que o português poderia causar problemas com uma "dinâmica positiva de ganhar jogos", até porque "se move muito rápido e tem golpes planos que funcionam bem na relva".

No Court Central de Wimbledon, pelas 13h00, João Sousa tentará reverter o histórico, a tendência esmagadora apontada pelas casas de apostas, e o público. "Estou seguro que terei o público contra mim", disse.