O treinador Rabah Madjer foi demitido do cargo de seleccionador de futebol da Argélia, na sequência de uma série de maus resultados, anunciou a federação argelina no domingo.A saída Rabah Madjer, antigo jogador do FC Porto, acontece após a derrota de 7 de Junho frente a Portugal (3-0), em Lisboa, em jogo de preparação da selecção lusa para o Mundial2018, que decorre na Rússia e para o qual a Argélia não se qualificou.Em oito meses no posto, Rabah Madjer conseguiu quatro triunfos em oito jogos, dos quais um na 'secretaria' contra a Nigéria, na qualificação para o Mundial2018.O antigo avançado chegou à selecção em Outubro de 2017 para substituir o espanhol Lucas Alcaraz, que por sua vez foi afastado do cargo seis meses após a sua nomeação.Rabah Madjer foi o quinto seleccionador da Argélia desde a partida de Vahid Halilhodzic, após o Mundial de 2014, no qual as 'raposas' conseguiram o melhor resultado de sempre, caindo nos oitavos de final perante a Alemanha, que se sagraria campeã do mundo.