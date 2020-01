Pode acontecer qualquer coisa, porque os jogadores estão muito mal. Não é um processo claro. É uma situação muito instável. Só tenho quatro jogadores que não tiveram nada. Espero que o jogo que se adie. Seria uma situação inconcebível. Seria uma situação não da nona divisão, mas sim terceiro mundista. [A equipa que apresentaria] Seria uma equipa de m...! Se não tenho jogadores, o que vão ver? Que equipa vão ver, se tem 40º de febre?", afirmou o treinador do Vitória de Setúbal, em conferência de imprensa realizada esta sexta-feira.





A carregar o vídeo ...







no hospital, na cama ou no ginásio a fazer mobilidade, mas com vómitos, diarreia e febre".



Expliquei a 100% a nossa situação. Ele percebeu e argumentou que fevereiro é um mês difícil. Depois falámos da primeira semana de março, que não era a melhor para nós, porque íamos jogar depois do Benfica, mas disse com sinceridade que preferia. Falei com o clube, o clube falou com a Liga, mas o que acontece é que o regulamento diz que tem de se jogar no espaço de quatro semanas e aí só há uma data possível [fevereiro]. Não tenho problema de jogar em março e ele [Silas] também não", afirmou o Velázquez.



Sporting e Vitória de Setúbal vão defrontar-se este sábado às 20h30 em jogo da 16.ª jornada da Liga NOS. Mas resta saber ainda que jogadores dos sadinos vão pisar o campo. Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o treinador espanhol Julio Velázquez afirmou que o surto de gripe viral que afetou o plantel não os deixa em condições de jogar e revela uma conversa que teve com o técnico dos "leões", Silas.Referindo que a equipa está "morta", o técnico indicou que esta quinta-feira o clube apenas treinou com um jogador de campo, Carlinhos, e três guarda-redes. Os restantes estavam, segundo Velázquez, "O treinador do Vitória FC falou ainda de uma conversa pessoal que teve com Silas, treinador do Sporting, na qual chegaram a um acordo para o adiamento do jogo entre as duas equipas, mas que implicava o contornar o regulamento. "

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, vai convidar os líderes dos dois clubes para uma reunião ainda durante esta sexta-feira, disse fonte oficial do organismo à agência Lusa. De acordo com a mesma fonte, Pedro Proença "tem acompanhado com preocupação" a situação do encontro entre Vitória de Setúbal e Sporting, previsto para sábado.