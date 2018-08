O anúncio chegou via Facebook: Bruno de Carvalho deixou de ser o líder da lista Leais ao Sporting e foi substituído por Erik Kurgy. O administrador tinha sido apresentado como candidato a vice-presidente do Conselho Directivo do Sporting, com responsabilidades pela área financeira.

Kurgy nasceu em Moçambique e é casado, de acordo com a informação na sua página de Facebook. A lista Leais ao Sporting detalha que é sócio do clube leonino desde 1984, com o número 13.352.





Em termos profissionais, é o actual administrador do Grupo Vip Hotels e foi vice-presidente dos Leões de Porto Salvo e presidente do grupo desportivo Ismaili de Lisboa.





Erik Kurgy

Em comunicado, a lista justificou a substituição de Bruno de Carvalho com o receio de que Bruno de Carvalho, Trindade de Barros e Alexandre Godinho não vejam a "sua condição de sócios reposta antes do dia 8 de Agosto", um mês antes das eleições no clube. "Sem prejuízo do eventual resultado das iniciativas jurídicas em curso, torna-se fundamental recolher novamente assinaturas para a submissão de uma nova equipa da candidatura ‘Leais ao Sporting'."

Ainda não se sabe quem substituirá Trindade de Barros e Alexandre Godinho.



Nesta imagem de 2003, está a cadeira personalizada de Erik Kurgy no estádio Alvalade XXI

Bruno de Carvalho foi suspenso por um ano

Na quinta-feira, a Comissão de Fiscalização do Sporting decidiu a suspensão por um ano do ex-presidente Bruno de Carvalho e 10 meses para os restantes elementos da sua direcção, à excepção de Luís Roque, cujo processo disciplinar se concluiu com uma repreensão.



O Conselho Directivo foi destituído em Assembleia Geral extraordinária, em 23 de Junho, com 71% dos votos, no seguimento de dias agitados na vida do clube, que em 15 de Maio viu a equipa de futebol ser agredida por adeptos na Academia de treino.



Com sucessivas demissões nos órgãos sociais, parte do Conselho Directivo, com Bruno de Carvalho e Carlos Vieira, manteve-se em funções, até à sua destituição em Assembleia Geral.



Após a destituição o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares - em rota de colisão com o CD -, marcou eleições para 8 de Setembro.



Bruno de Carvalho e Carlos Vieira, agora suspensos, apresentaram-se como candidatos, em listas diferentes.



Na corrida estão ainda Fernando Tavares Pereira, João Benedito, Dias Ferreira, Pedro Madeira Rodrigues, José Maria Ricciardi, Frederico Varandas e o advogado Rui Jorge Rego.



O empresário Zeferino Boal desistiu, entretanto, juntando-se à candidatura de José Maria Ricciardi.