Quem é Bruno Lage, o treinador interino do Benfica?

Rui Vitória salta do banco da equipa principal do Benfica e quem vai ocupar o seu lugar interinamente é Bruno Lage, que até agora dirigia a formação B do clube lisboeta.



Bruno Lage tem 42 anos e é licenciado em Educação Física, com especialização em futebol



No seu currículo tem, como treinador dos escalões de formação, o Vitória de Setúbal, o 1º de Maio e o Estrela de Vendas Novas. Deste último saiu para a Luz, onde assumiu a equipa de juniores B (sub-17) do Benfica, na época de 2004/2005. Foi campeão neste escalão em 2010/2011, mas antes tinha já terminado o campeonato em primeiro lugar com a equipa de juniores C.



Depois de duas épocas na formação do Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, rumou a Inglaterra, sendo adjunto de Carlos Carvalhal no Sheffield Wednesday,da 2ª Liga inglesa.



Assumiu, este ano, o Benfica B e agora a equipa principal.



Saída de Rui Vitória



A saída de Rui Vitória foi comunicada esta quinta-feira pelo Benfica à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD informa (...) que chegou a um princípio de acordo com o treinador Rui Vitória para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos", anunciaram os 'encarnados'.



O Benfica está, actualmente, no quarto lugar da I Liga, nos 16 avos de final da Liga Europa, nos quartos de final da Taça de Portugal e na 'final four' da Taça da Liga.