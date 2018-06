Que tipo de adepto é? O Mundial ajuda a esclarecer

Há vários tipos de adeptos de futebol e o que não falta na Internet são vídeos de humoristas, como Alexandre Santos e a mente por detrás de Por Falar em Outra Coisa, ou ainda aspirantes a tal, a tipificar os cinco, seis ou sete géneros de fãs do desporto que existem. Como tal, tendo em conta que se consegue encontrar tudo na omnisciente Internet, assume-se já que alguns dos seguidores mencionados neste artigo já tenham sido apontados por outros.

Com o Mundial 2018 a decorrer na Rússia entre 14 de Junho e 15 de Julho, basta um olhar atento para descobrir e identificar cada um deste tipo de adeptos caricaturados, completamente transversais a géneros, nacionalidades e clubismos. É quase como brincar a "Encontre o Wally" no nível insultuosamente fácil. E estes são os adeptos ao redor dos quais eu faria o círculo.

Em primeiro lugar, o mais fácil de encontrar: o adepto fanático. Este ou esta consegue enumerar todos os países apurados para o Mundial de 2018, todos os jogadores convocados, onde e quando se vão realizar os jogos e até consegue pronunciar o nome de cada jogador da selecção da Rússia como se de um russo se tratasse. É capaz de dizer "Sergey Ignashevich" cinco vezes seguidas sem respirar. Muitas vezes assume uma outra persona: o treinador-adjunto-adjunto. Durante os jogos transforma-se no seleccionador não-solicitado que ninguém pediu, sabe marcar melhor penáltis que o Ronaldo e de certeza que tinha sido capaz de defender aquela penalidade indefensível. "3-5-2?! 4-4-2 era a táctica óbvia para se utilizar!", reclama.

O religioso: São Patrício é o santo padroeiro e Ronaldo é o deus assumido na Terra. Repete exaustivamente os rituais praticados no Europeu de 2016 para ter a certeza que Portugal ganha o Mundial deste ano. Se por acaso tivesse partido a perna em 2016 antes de Portugal ganhar a final, parti-la-ia novamente de bom grado este ano para dar sorte. Pode não benzer os jogadores mexicanos antes de cada partida, mas está constantemente a pedir a Alá, Jesus Cristo, Odin ou Zeus que Portugal marque golo com aquele livre perigoso.

Há também o obstinado abusivo: pensa que dar uma dentada a outro jogador não constitui cartão vermelho imediato e insulta o árbitro, os jogadores, o clima, o campo, o massagista que friccionou mal os músculos de determinado jogador ou o insecto que incomodou outro e fê-lo falhar uma grande penalidade. Enxovalha Diego Costa por dar uma cotovelada a Pepe e rejubila com o "frango" de De Gea. À medida que prossegue com os comportamentos normais da sua "espécie", começa a demonstrar um certo estado de bipolaridade: primeiro, Patrício é um máximo por defender o cruzamento aos 64 minutos, mas é um "asno" triplicado por deixar entrar 3 bolas na baliza portuguesa. Não perde também a oportunidade de lembrar os jogadores italianos do seu feito neste mundial – verem o campeonato integralmente a partir do conforto da sua casa.

O optimista é o mais inocente: esta doce alma acreditava com todo o seu coração que o Brasil ia ganhar 7-1 a Alemanha na Copa do Mundo de 2014 e depois não conseguiu sair de casa durante meses, pois tinha receio que o pastor-alemão do vizinho se risse dele. Acreditou sempre que Portugal iria ganhar o jogo com Espanha e torceu durante todos os minutos do jogo. Sabia que a selecção iria pelo menos empatar e não ficou surpreendido com Cristiano Ronaldo a resolver a situação de desvantagem aos 88 minutos. O seu antónimo é, obviamente, o pessimista, que pensa que esta "é a pior selecção de Portugal de sempre" e que "no tempo de Luís Figo é que era", mas grita eufórico na mesma quando a equipa portuguesa marca.

Por falar em gritos eufóricos, não nos podemos esquecer do adepto cardíaco, aquele tipo de fã que uma pessoa pensa que vai ter um ataque cardíaco ou sofrer um AVC durante todos os jogos da selecção. O fã vibra de tal maneira com o decorrer da partida, com os cantos mal marcados, com as bolas fora e as decisões do árbitro que lhe falta o ar; teve quebras de tensão quando Ronaldo sofreu uma falta logo no início da partida e quase desmaiou quando percebeu que seria marcado um dos penáltis mais rápidos da história (neste caso a favor de Portugal). Normalmente está acompanhado de amigos ou familiares que vigiam o seu estado de saúde durante o jogo.

O "fãshionista": o que se preocupa mais com a própria indumentária para se preparar para o jogo ou que comenta até à exaustão os penteados dos jogadores. Ele é camisola da selecção com um custo acima dos 100€; ele é cachecol; ele é crista mantida com gel e laca pintada de vermelho e verde; ele é pintura facial estendida até ao abdómen. Graças a este tipo de adepto, os países conseguiram finalmente distinguir Espanha e Portugal.

O fã alienado: é aquele espectador de jogos de futebol que assiste aos Mundiais porque todos os seus amigos o fazem e obrigam-no a acompanhá-los aos bares e cafés – o que se arrependem imediatamente depois de este perguntar se "fora de jogo" significa estar literalmente fora do campo ou que o assinalamento do penálti marcado por Ronaldo era um sinal para emborcar a cerveja de uma vez.

Por fim, o adepto por contágio. Esta pessoa pode variar entre dois extremos: primeiro, liga zero, rigorosamente nada a futebol durante o ano inteiro, mas assim que há um mundial ou europeu, compra a camisola, vê os jogos, grita nos cafés enquanto bebe cerveja e come tremoços. Ou então assume uma forma mais ligeira deste amor tribal, assistindo aos jogos de quatro em quatro anos, usando uma t-shirt da selecção de vez em quando e imitando os gritos guturais provocados pela falta de Moutinho a Iniesta.