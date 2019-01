Rafael Camacho está muito perto de reforçar o Sporting até final da temporada. De acordo com a edição desta quarta-feira do jornal Record, o acordo entre "leões" e Liverpool está praticamente acertado para a transferência, por empréstimo, do extremo de 18 anos. Camacho era igualmente desejado pelo Benfica mas a SAD leonina antecipou-se ao rival e conveceu tanto o clube inglês como o jovem internacional sub-20.O jogador chega ao Sporting cedido pelo Liverpool até maio mas haverá, no entanto, a possibilidade de prolongar o empréstimo por mais uma temporada. A renovalão do contrato de cedência dependerá muito da utilização que Camacho venha a ter em Alvalade.Leia a notícia na íntegra no jornal Record