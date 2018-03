O homem suspeito de ter esfaqueado o futebolista Tavinho, numa zona de bares em Vilamoura, na madrugada de segunda-feira, ficou em prisão preventiva, disse esta quarta-feira à Lusa fonte policial.O suspeito, de 30 anos, foi detido pela Polícia Judiciária após se ter entregado no posto da GNR de Vilamoura (Loulé) pelas 22h00 de terça-feira, acompanhado por uma advogada.O homem, que é suspeito de tentativa de homicídio, encontrava-se em liberdade condicional no âmbito de um processo pelos crimes de roubo e resistência a funcionário.O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira, junto a um bar em Vilamoura, tendo o arguido golpeado a vítima por duas vezes na zona do pescoço, perfurando-lhe o hemotórax direito, segundo a PJ.Em seguida, pôs-se em fuga.O futebolista do Farense conhecido, como Tavinho, de 24 anos, mantém-se internado no hospital de Faro.