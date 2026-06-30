Presidente do Paraguai decreta feriado nacional no país após seleção vencer a Alemanha no Mundial2026

Paraguai qualificou-se para os oitavos de final do Mundial2026, ao vencer a Alemanha por 4-3, no desempate por penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, no terceiro jogo dos 16 avos de final.

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O presidente do Paraguai, Santiago Peña, decretou esta terça-feira feriado nacional no país após a seleção vencer a Alemanha no Mundial de futebol.



Paraguai elimina Alemanha nos penáltis e está nos 'oitavos' de final do Mundial2026 Charles Krupa/AP

Através de uma publicação na rede social X, o presidente partilhou uma mensagem de agradecimento à seleção que se fez acompanhar de uma imagem do novo Decreto Nº6280, que determina um novo feriado nacional no Paraguai a 30 de junho.

"Hoje, todo o país celebra. Celebra a vitória de uma seleção que representa o mais profundo da nossa identidade: a garra, a fé e a força de um povo que nunca se rende", pode ler-se na publicação.

A seleção do Paraguai qualificou-se esta segunda-feira para os oitavos de final do Mundial2026, ao vencer a Alemanha por 4-3, no desempate por penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, no terceiro jogo dos 16 avos de final.

Em Foxborough, nos Estados Unidos, Julio Enciso adiantou os sul-americanos, aos 42 minutos, enquanto Kai Havertz apontou, aos 54, o tento dos germânicos, que já tinham falhado os 'oitavos' em 2018 e 2022, ficando-se então pela fase de grupos.

Nos 'oitavos, em encontro marcado para sábado, o Paraguai, que tem como melhor registo em Mundiais a presenças nos 'quartos' em 2010, vai medir forças com o vencedor do embate entre a França e a Suécia, que se defrontam na terça-feira.

¡Gigante Paraguay! ????



Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.



Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL — Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026