Presidente do Paraguai decreta feriado nacional no país após seleção vencer a Alemanha no Mundial2026

Paraguai qualificou-se para os oitavos de final do Mundial2026, ao vencer a Alemanha por 4-3, no desempate por penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, no terceiro jogo dos 16 avos de final.
O presidente do Paraguai, Santiago Peña, decretou esta terça-feira feriado nacional no país após a seleção vencer a Alemanha no Mundial de futebol.
Paraguai elimina Alemanha nos penáltis e está nos 'oitavos' de final do Mundial2026Charles Krupa/AP
Através de uma publicação na rede social X, o presidente partilhou uma mensagem de agradecimento à seleção que se fez acompanhar de uma imagem do novo Decreto Nº6280, que determina um novo feriado nacional no Paraguai a 30 de junho.
"Hoje, todo o país celebra. Celebra a vitória de uma seleção que representa o mais profundo da nossa identidade: a garra, a fé e a força de um povo que nunca se rende", pode ler-se na publicação.
A seleção do Paraguai qualificou-se esta segunda-feira para os oitavos de final do Mundial2026, ao vencer a Alemanha por 4-3, no desempate por penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, no terceiro jogo dos 16 avos de final.
Em Foxborough, nos Estados Unidos, Julio Enciso adiantou os sul-americanos, aos 42 minutos, enquanto Kai Havertz apontou, aos 54, o tento dos germânicos, que já tinham falhado os 'oitavos' em 2018 e 2022, ficando-se então pela fase de grupos.
Nos 'oitavos, em encontro marcado para sábado, o Paraguai, que tem como melhor registo em Mundiais a presenças nos 'quartos' em 2010, vai medir forças com o vencedor do embate entre a França e a Suécia, que se defrontam na terça-feira.
¡Gigante Paraguay! ????
Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.