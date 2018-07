A selecção portuguesa de hóquei em patins qualificou-se hoje para a final do 53.º Europeu, marcando encontro com a Espanha, ao vencer a Itália por 4-2, na Corunha, em Espanha.Diogo Rafael, João Rodrigues, Gonçalo Alves e Rafa Costa marcaram os golos de Portugal, que ao intervalo perdia por 2-1, com Verona e Banini a apontarem os golos dos transalpinos.Na final, marcada para domingo, Portugal vai medir forças com a Espanha, pelas 19:30 locais (18:30 em Lisboa), naquela que será a tentativa da equipa das 'quinas' chegar ao 22.º título da sua história em Europeus.